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23:26, 25 июня 2025Бывший СССР

На Украине сделали признание о лжи ВСУ

Deep State: ВСУ врут об удерживании сел, фактически находящихся под контролем РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) врут о том, что удерживают населенные пункты, которые фактически под контролем российских войск. Такое признание сделал украинский аналитический проект Deep State в Telegram-канале.

«Ключевой момент — долгий перевод в красную зону. Если о Константинополе в докладах ВСУ просто не хотели говорить правду и подавать как потерянное, то с Андреевкой еще труднее. В последнее время на многих участках, особенно в зоне тактической группировки "Угледар", в привычку входит держать одну-две позиции с людьми в населенном пункте и представлять этот населенный пункт как "удерживаемый", даже если позиции находятся в окружении российских войск», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что это «добавило сложностей в работе». Deep State признал, что «несмотря на все», населенные пункты перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) России. «Хочется снова прокричать — ложь нас всех погубит», — резюмировал украинский аналитический проект.

Ранее Deep State заявил, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Андреевка и Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). По информации военного паблика, российские военнослужащие также продвинулись в трех селах в ДНР.

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