На Украине заявили о взятии Константинополя российскими военными

Deep State: ВС России взяли Андреевку и Константинополь в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Андреевка и Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

По информации военного паблика, российские военнослужащие также продвинулись в трех селах в ДНР. Армия России улучшила позиции у Алексеевки, Днепроэнергии и Шевченко.

О взятии Константинополя Минобороны России заявило 9 марта. Тогда же под контроль ВС РФ перешел хутор Новенькое в Сумской области.

Спустя месяц, в апреле, на Украине признали продвижение российских подразделений у населенных пунктов Константинополь и Богатырь. Вместе с тем сообщалось о выходе армии России на трассу Курахово — Запорожье.