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14:04, 25 июня 2025Бывший СССР

На Украине заявили о взятии Константинополя российскими военными

Deep State: ВС России взяли Андреевку и Константинополь в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Андреевка и Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

По информации военного паблика, российские военнослужащие также продвинулись в трех селах в ДНР. Армия России улучшила позиции у Алексеевки, Днепроэнергии и Шевченко.

О взятии Константинополя Минобороны России заявило 9 марта. Тогда же под контроль ВС РФ перешел хутор Новенькое в Сумской области.

Спустя месяц, в апреле, на Украине признали продвижение российских подразделений у населенных пунктов Константинополь и Богатырь. Вместе с тем сообщалось о выходе армии России на трассу КураховоЗапорожье.

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