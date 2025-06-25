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21:11, 25 июня 2025Мир

На Западе пошутили над назвавшим Трампа папочкой Рютте

Экономист Пилкингтон пошутил над назвавшим Трампа папочкой генсеком НАТО Рютте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Экономист Филип Пилкингтон поиронизировал над словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который назвал президента США Дональда Трампа папочкой. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X.

«Вскоре после конференции НАТО Рютте заметили пристегивающим свой велосипед в печально известном квартале красных фонарей в Амстердаме», — пошутил он.

Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей.

После этого американский президент пообещал хорошенько ударить генсека, если тот думает о нем плохо.

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