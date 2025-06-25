На Западе пошутили над назвавшим Трампа папочкой Рютте

Экономист Филип Пилкингтон поиронизировал над словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который назвал президента США Дональда Трампа папочкой. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X.
«Вскоре после конференции НАТО Рютте заметили пристегивающим свой велосипед в печально известном квартале красных фонарей в Амстердаме», — пошутил он.
Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей.
После этого американский президент пообещал хорошенько ударить генсека, если тот думает о нем плохо.