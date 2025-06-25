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23:34, 25 июня 2025Мир

На Западе сделали мрачный прогноз об Израиле и Иране

Аналитик Эскобар: Прекращение огня между Ираном и Израилем не вечно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бразильский аналитик Пепе Эскобар предрек возобновление конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он написал в статье для издания Strategic Culture.

Он выразил уверенность, что прекращение огня между Тегераном и Тель-Авивом не будет длиться вечно. «Напротив, это — сомнительный конец всего лишь первой жаркой битвы. Собаки и гиены войны вернутся, рано или поздно. Будет кровь — снова и снова», — считает эксперт.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

В тот же день в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана, однако генштаб Вооруженных сил (ВС) Ирана опроверг нанесение удара по Израилю.

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