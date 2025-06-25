Нападение крокодила на 13-летнего мальчика попало на видео

В Индии крокодил утащил в реку 13-летнего мальчика

В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил утащил в реку 13-летнего мальчика. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.

Нападение произошло на реке Гхагхара — одном из крупнейших притоков Ганга. Мальчик пригнал к воде буйволов, чтобы те искупались. Крокодил подплыл к нему незаметно и набросился на него.

Инцидент попал на видео, снятое одним из очевидцев. На кадрах в реке видны только крокодила и голову мальчика. Затем рептилия скрывается в воде.

Найти тело пострадавшего пока не удалось.

Ранее бывший рыбак из Зимбабве рассказал о нападении крокодила, которое он пережил два года назад на реке Замбези. Рептилия подкралась к нему, когда он ловил рыбу. Мужчина считал, что он в безопасности, потому что неподалеку на другой берег переходило стадо слонов.