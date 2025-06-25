Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 25 июня 2025Из жизни

Нападение крокодила на 13-летнего мальчика попало на видео

В Индии крокодил утащил в реку 13-летнего мальчика
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил утащил в реку 13-летнего мальчика. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.

Нападение произошло на реке Гхагхара — одном из крупнейших притоков Ганга. Мальчик пригнал к воде буйволов, чтобы те искупались. Крокодил подплыл к нему незаметно и набросился на него.

Инцидент попал на видео, снятое одним из очевидцев. На кадрах в реке видны только крокодила и голову мальчика. Затем рептилия скрывается в воде.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023

Найти тело пострадавшего пока не удалось.

Ранее бывший рыбак из Зимбабве рассказал о нападении крокодила, которое он пережил два года назад на реке Замбези. Рептилия подкралась к нему, когда он ловил рыбу. Мужчина считал, что он в безопасности, потому что неподалеку на другой берег переходило стадо слонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали семь российских регионов. В Ростовской области загорелась крыша стадиона

    Политик предсказал реакцию Германии на возможный выход России из договора о ВТС

    Стало известно о дефиците ключевого вооружения и боеприпасов у ЦАХАЛ

    Россиянка предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции

    Рогов заявил об обеспечении ВСУ оружием

    Песков раскрыл информацию о будущей встрече Путина с иностранным лидером

    Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану

    Названы опасные последствия одного сценария урегулирования конфликта на Украине

    Названа одна особенность поведения зумеров в рабочем коллективе

    Нападение крокодила на 13-летнего мальчика попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости