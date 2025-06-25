Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 25 июня 2025Россия

Названа причина пожара на территории российской воинской части

МЧС: Пожар на территории воинской части в Забайкалье начался из-за горящей травы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы»

Стала известна причина пожара на территории воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram.

25 июня жители региона сообщили о взрывах на территории части.

По данным МЧС, которые приводит телеканал, к ЧП привел ландшафтный пожар. Неподалеку от воинской части загорелась трава. По мере распространения пожар достиг территории части, где сдетонировали неразминированные боеприпасы. Вероятно, речь идет о военном полигоне.

На месте работает команда военизированной пожарной охраны и сотрудники МЧС России. Они изолируют охваченную огнем территорию с целью не допустить дальнейшего распространения пожара.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что тушением пожара в Забайкалье займется авиация МЧС России. Он пояснил, что из-за риска взрывов пожарные машины не смогут подъехать к месту возгорания. «Самое главное локализовать, не пустить дальше, потому что не так далеко находятся склады ГСМ. Вот это уже посерьезнее», — отметил он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

    Раскрыты подробности о планировавших теракт против военного россиянах

    Токсичные французские водоросли признали виновными в смерти мужчины

    В России высказались об отношениях с Сербией после передачи оружия Украине

    Нарышкин заявил о необходимости переговоров России и Украины

    Появились данные о состоянии брошенного об пол в московском аэропорту ребенка

    Продажи на маркетплейсах в России резко выросли

    Яценюк рассказал о будущем финансировании Украины

    50-летняя Дрю Бэрримор показала лицо без макияжа

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости