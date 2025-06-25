Названа причина пожара на территории российской воинской части

МЧС: Пожар на территории воинской части в Забайкалье начался из-за горящей травы

Стала известна причина пожара на территории воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram.

25 июня жители региона сообщили о взрывах на территории части.

По данным МЧС, которые приводит телеканал, к ЧП привел ландшафтный пожар. Неподалеку от воинской части загорелась трава. По мере распространения пожар достиг территории части, где сдетонировали неразминированные боеприпасы. Вероятно, речь идет о военном полигоне.

На месте работает команда военизированной пожарной охраны и сотрудники МЧС России. Они изолируют охваченную огнем территорию с целью не допустить дальнейшего распространения пожара.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что тушением пожара в Забайкалье займется авиация МЧС России. Он пояснил, что из-за риска взрывов пожарные машины не смогут подъехать к месту возгорания. «Самое главное локализовать, не пустить дальше, потому что не так далеко находятся склады ГСМ. Вот это уже посерьезнее», — отметил он.