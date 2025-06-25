Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:33, 25 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы неочевидные причины болезненности груди у женщин

Маммолог Калецкая: Причиной боли в груди у женщин может быть стресс
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Болезненность молочных желез в определенные дни цикла не является патологией и проходит самостоятельно, но в некоторых случаях она может указывать на серьезные проблемы. Их в разговоре с «Лентой.ру» назвала маммолог-онколог ФНКЦ ФМБА России Тамара Калецкая.

Самой распространенной причиной боли в груди врач назвала гормональные изменения, которые происходят перед менструацией. Также вызвать боль могут ушибы и травмы груди во время падений или занятий спортом. Если боль сопровождается отеком, гематомами, гипертермией, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Калецкая добавила, что боль в груди может возникать из-за стресса. «О том, что боль вызвана стрессом, может свидетельствовать ее усиление при глубоком вдохе, кашле, чихании, смехе или физической активности. Болезненность может наблюдаться с одной или обеих сторон. С подобными симптомами следует обратиться к неврологу», — отметила маммолог.

Материалы по теме:
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023

Врач также призвала проконсультироваться с маммологом, если, помимо боли, в груди наблюдается уплотнение. «Подобным новообразованием может быть киста или фиброаденома. Они не всегда требуют оперативного вмешательства, но нуждаются в наблюдении. Иногда боль в груди может быть признаком злокачественной опухоли», — предупредила врач.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал женщинам, как с помощью питания снизить риск развития рака груди. Он призвал включить в рацион авокадо и орехи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Траты россиян на еду подсчитали

    «Он в тяжелой ситуации». Трамп заявил о крайне сложном положении Зеленского. Президенты могут скоро встретиться на саммите НАТО

    Один из последних «Абрамсов» ВСУ отправили в музей

    Место ликвидации украинских агентов в Подмосковье попало на видео

    Минюст наградил Вована и Лексуса медалью

    Раненый боец СВО год прожил без зарплаты и выплаты за ранение

    С отдыхающих в Анапе туристов будут брать расписки

    Лукашенко пообещал посетить «очень горячую» страну в Латинской Америке

    В Киргизии заставят чиновников и депутатов учить киргизский

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости