Названы неочевидные причины болезненности груди у женщин

Маммолог Калецкая: Причиной боли в груди у женщин может быть стресс

Болезненность молочных желез в определенные дни цикла не является патологией и проходит самостоятельно, но в некоторых случаях она может указывать на серьезные проблемы. Их в разговоре с «Лентой.ру» назвала маммолог-онколог ФНКЦ ФМБА России Тамара Калецкая.

Самой распространенной причиной боли в груди врач назвала гормональные изменения, которые происходят перед менструацией. Также вызвать боль могут ушибы и травмы груди во время падений или занятий спортом. Если боль сопровождается отеком, гематомами, гипертермией, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Калецкая добавила, что боль в груди может возникать из-за стресса. «О том, что боль вызвана стрессом, может свидетельствовать ее усиление при глубоком вдохе, кашле, чихании, смехе или физической активности. Болезненность может наблюдаться с одной или обеих сторон. С подобными симптомами следует обратиться к неврологу», — отметила маммолог.

Врач также призвала проконсультироваться с маммологом, если, помимо боли, в груди наблюдается уплотнение. «Подобным новообразованием может быть киста или фиброаденома. Они не всегда требуют оперативного вмешательства, но нуждаются в наблюдении. Иногда боль в груди может быть признаком злокачественной опухоли», — предупредила врач.

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