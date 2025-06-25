Историк Асмолов: Действия Украины на переговорах похожи на тактику Южной Кореи

Действия Украины на переговорах с Россией похожи на тактику Южной Кореи в период Корейской войны, когда лидер страны Ли Сын Ман всячески стремился избежать окончания боевых действий. Об этом в интервью с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

«Ли Сын Ман сознательно срывал переговоры и эксплуатировал роль "чемодана без ручки", который тяжело нести, но выбросить нельзя. Он рассчитывал, что США не позволят ему проиграть и вынуждены будут вступиться. Американцы действительно не стали от него отказываться, и в итоге Южная Корея не подписала соглашение о прекращении огня», — указал исследователь.

Асмолов подчеркнул, что в определенной степени действия Киева похожи на политику Сеула тех лет — Украина похожим образом рассчитывает на постоянную поддержку Запада и продолжение конфликта. Однако востоковед добавил, что не стоит излишне преувеличивать сходство этих исторических процессов.

В 2023 году испанская газета El País сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский боится раскола страны на две части по корейскому сценарию, который может стать реальностью. При этом бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в январе этого года предположил, что такой вариант может лечь в основу мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Однако он усомнился, что подобный сценарий позволит устранить первопричины конфликта.