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04:31, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

На Западе озвучили страшный для Зеленского сценарий по Украине. Реальна ли для страны перспектива раскола на две части?

Автор País: Зеленский боится раскола Украины на две части по корейскому сценарию
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Blair Gable / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится раскола страны на две части по корейскому сценарию, который может стать реальностью. Такую вероятность озвучил обозреватель испанского журнала País.

Как отмечается в материале, в политических дебатах о будущем Украины «появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части».

Автор напомнил, что мировые лидеры и аналитики не впервые высказываются о корейском сценарии как о вероятном страшном будущем для Украины. Однако сейчас стало ясно, что эти предсказания вполне могут сбыться. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБ) Украины Алексей Данилов также упоминал о том, что «Киеву предлагают корейский вариант».

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Возможная заморозка конфликта

О том, что украинский конфликт может быть заморожен, предупреждал голландский правозащитник Якоб де Йонге. По его мнению, этого хотят США.

Думаю, они уже приняли тот факт, что не смогут выиграть. Их цель — оставить все как есть сейчас, заморозить текущее положение дел

Якоб де Йонгеправозащитник

При этом, указал де Йонге, страны Европы не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за сильной зависимости от США, поскольку потеряли свою свободу и их внешнеполитический курс больше не характеризуется независимостью.

Если бы европейские лидеры честно взглянули на ситуацию на Украине, то они увидели бы, что мир и окончание войны — в их интересах, в интересах Европы, так как война дорого обходится Европе

Якоб де Йонгеправозащитник

Правозащитник обратил внимание на то, что Европа не выступает с предложениями по урегулированию украинского кризиса, а заявления западных политиков посвящены лишь санкциям и эскалации конфликта, но не нарративу о мире.

По мнению де Йонге, мир на Украине наступит только после того, как США начнут прямые переговоры с Россией. Москва и Вашингтон ведут борьбу на украинской территории, однако на месте Украины «могла бы быть Сирия, Нигер, Тайвань и какая угодно страна», добавил он.

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Стороны о корейском сценарии

8 января секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Данилов рассказал о планах России завершить спецоперацию «корейским сценарием». По его словам, Москва допускает проведение новой «38-й параллели» — разграничительной линии по аналогии с той, что разделяет Корею на два государства.

При этом Данилов отметил, что представители Сеула, которые согласились на такой сценарий в 1953 году, впоследствии пожалели о своем решении.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявлял, что не слышал, чтобы в России обсуждался подобный вариант урегулирования конфликта.

В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о том, что корейский сценарий разделения Украины является для Киева не более чем хотелками. Он пояснил, что его реализация невозможна уже по той причине, что республики Донбасса существуют не в качестве самостоятельных государств, а в качестве российских регионов.

Кроме того, Медведев указал, что подобными разговорами украинские элиты вбрасывают тезис о невозможности победы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий

Дмитрий Медведевзампред Совбеза РФ

Корея разделилась на КНДР и Республику Корею в 1945 году. Это произошло после поражения во Второй мировой войне Японии, которой страна была колонизирована. Россия и США подписали соглашение о совместном управлении государством. Линия разделения прошла по 38-й параллели. После Корейской войны 1950-1953 годов была создана демилитаризованная зона в четыре километра.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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