На Западе озвучили страшный для Зеленского сценарий по Украине. Реальна ли для страны перспектива раскола на две части?

Автор País: Зеленский боится раскола Украины на две части по корейскому сценарию

Президент Украины Владимир Зеленский боится раскола страны на две части по корейскому сценарию, который может стать реальностью. Такую вероятность озвучил обозреватель испанского журнала País.

Как отмечается в материале, в политических дебатах о будущем Украины «появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части».

Автор напомнил, что мировые лидеры и аналитики не впервые высказываются о корейском сценарии как о вероятном страшном будущем для Украины. Однако сейчас стало ясно, что эти предсказания вполне могут сбыться. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБ) Украины Алексей Данилов также упоминал о том, что «Киеву предлагают корейский вариант».

Возможная заморозка конфликта

О том, что украинский конфликт может быть заморожен, предупреждал голландский правозащитник Якоб де Йонге. По его мнению, этого хотят США.

Думаю, они уже приняли тот факт, что не смогут выиграть. Их цель — оставить все как есть сейчас, заморозить текущее положение дел Якоб де Йонге правозащитник

При этом, указал де Йонге, страны Европы не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за сильной зависимости от США, поскольку потеряли свою свободу и их внешнеполитический курс больше не характеризуется независимостью.

Если бы европейские лидеры честно взглянули на ситуацию на Украине, то они увидели бы, что мир и окончание войны — в их интересах, в интересах Европы, так как война дорого обходится Европе Якоб де Йонге правозащитник

Правозащитник обратил внимание на то, что Европа не выступает с предложениями по урегулированию украинского кризиса, а заявления западных политиков посвящены лишь санкциям и эскалации конфликта, но не нарративу о мире.

По мнению де Йонге, мир на Украине наступит только после того, как США начнут прямые переговоры с Россией. Москва и Вашингтон ведут борьбу на украинской территории, однако на месте Украины «могла бы быть Сирия, Нигер, Тайвань и какая угодно страна», добавил он.

Стороны о корейском сценарии

8 января секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Данилов рассказал о планах России завершить спецоперацию «корейским сценарием». По его словам, Москва допускает проведение новой «38-й параллели» — разграничительной линии по аналогии с той, что разделяет Корею на два государства.

При этом Данилов отметил, что представители Сеула, которые согласились на такой сценарий в 1953 году, впоследствии пожалели о своем решении.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявлял, что не слышал, чтобы в России обсуждался подобный вариант урегулирования конфликта.

В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о том, что корейский сценарий разделения Украины является для Киева не более чем хотелками. Он пояснил, что его реализация невозможна уже по той причине, что республики Донбасса существуют не в качестве самостоятельных государств, а в качестве российских регионов.

Кроме того, Медведев указал, что подобными разговорами украинские элиты вбрасывают тезис о невозможности победы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Корея разделилась на КНДР и Республику Корею в 1945 году. Это произошло после поражения во Второй мировой войне Японии, которой страна была колонизирована. Россия и США подписали соглашение о совместном управлении государством. Линия разделения прошла по 38-й параллели. После Корейской войны 1950-1953 годов была создана демилитаризованная зона в четыре километра.