Правозащитник де Йонге: Европа зависит от США и не стремится к миру на Украине

Европейские страны не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за сильной зависимости от США. Об этом заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник Якоб де Йонге.

«Если бы европейские лидеры честно взглянули на ситуацию на Украине, то они увидели бы, что мир и окончание войны — в их интересах, в интересах Европы, так как война дорого обходится Европе», — отметил он.

При этом от Европы не исходит предложений по урегулированию украинского кризиса, а заявления западных политиков посвящены лишь санкциям и эскалации конфликта, но не нарративу о мире, подчеркнул правозащитник.

Текущая ситуация, отметил де Йонге, показала, что Европа и ее безопасность находятся в большой зависимости от США. По его словам, Европа потеряла свою свободу и ее внешнеполитический курс больше не характеризуется независимостью.

Что касается США, ранее рассказал правозащитник, то они стремятся заморозить конфликт на Украине. Де Йонге предположил, что на Украине США хотят воплотить «корейский сценарий», то есть просто заморозить линию фронта.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что западные страны подталкивают киевский режим к повышению ставок. Он отметил, что США и НАТО предпочитают накачивать Украину оружием вместо того, чтобы мирно урегулировать конфликт за столом переговоров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.