Лавров оценил перспективы переговоров между Россией и Западом. Почему ЕС и НАТО не хотят идти на контакт с Москвой?

Глава МИД Лавров заявил об отсутствии перспектив переговоров между РФ и Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет.

По словам главы ведомства, западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок.

А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами Сергей Лавров Министр иностранных дел России

По словам Лаврова, «это путь войны, а не мирного урегулирования». Он добавил, что Россию постоянно обвиняют в якобы нежелании участвовать в переговорах, а любые предложения Москвы «с ходу отметаются». Данный подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией, сказал министр.

Роль ядерного оружия

Лавров также оценил роль ядерного оружия в безопасности страны. Глава МИД подчеркнул, что в контексте сдерживания обладание ядерным оружием на сегодняшний день является единственным ответом на внешние угрозы безопасности России.

Развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность наших озабоченностей в данной сфере Сергей Лавров Министр иностранных дел России

По его словам, НАТО, грубо нарушив принцип неделимости безопасности, провозгласила себя ядерным альянсом и сделала ставку на «стратегическое поражение» России. Министр подчеркнул, что вынужденные ответные действия российской стороны «коллективным Западом» были использованы как предлог для перехода к ожесточенному противостоянию с Москвой с использованием гибридного арсенала средств.

Глава ведомства также добавил, что Россия считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав. По его мнению, этим рискуют Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, ведя украинский конфликт к большей эскалации.

В контексте украинского конфликта опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Лавров добавил, что Россия вынуждена напоминать о высоких военно-политических рисках и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам. По его словам, Москва привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в таком столкновении не может быть победителей.

Ранее министр заявил, что США, НАТО, Европейский союз и прочие страны Запада провоцируют конфликт между ядерными державами тем, что поставляют оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, Запад провоцирует «бесконтрольное расползание оружия по всему миру» из-за чего повышается угроза «прямого военного столкновения ядерных держав».

Падение интереса Запада к восстановлению Украины

По мнению Лаврова, чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем сильнее будет падать заинтересованность западных стран к восстановлению государства после кризиса.

Все слабее становится их [западных инвесторов] вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах. Не говоря уже о том, что под большим вопросом способность Киева обслуживать свой государственный долг Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава МИД подчеркнул, что неспособность Украины платить по счетам ляжет дополнительным грузом на европейских налогоплательщиков. По его мнению, это поспособствует разгону инфляции и ухудшению уровня жизни в этих странах.

Министр добавил, что, согласно статистике, за год с начала специальной военной операции помощь западных союзников Киеву составила 160 миллиардов долларов, из них 75 миллиардов долларов были переданы на военные цели. Соединенные Штаты выделили Украине 113 миллиардов долларов, что равноценно 900 долларам с каждого домохозяйства плюс еще по 300 долларов на обслуживание нынешних долгов страны, сказал глава ведомства. Лавров заявил, что это гигантские траты для американских граждан в сегодняшней тяжелой экономической ситуации.