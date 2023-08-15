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12:37, 15 августа 2023Мир

Лавров обвинил Запад в провоцировании конфликта между ядерными государствами

Глава МИД РФ Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта ядерных государств

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

США, НАТО и Евросоюз и прочие страны Запада провоцируют конфликт между ядерными державами тем, что поставляют оружие Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, Запад провоцирует «бесконтрольное расползание оружия по всему миру» из-за чего повышается угроза «прямого военного столкновения ядерных держав». Это делается Западом ради «спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира».

Ранее Лавров обвинил Запад в пренебрежении опасностью передачи оружия Украине. Он посетовал, что «отрезвляющие сигналы» со стороны России игнорируются.

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    Александр Слабиев
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