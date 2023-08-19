Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России

Лавров назвал ядерное оружие ответом на некоторые угрозы безопасности России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» заявил о роли ядерного оружия в безопасности страны.

По его словам, в контексте сдерживания обладание ядерным оружием является на сегодняшний день является единственным ответом на внешние угрозы безопасности России. «Развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность наших озабоченностей в данной сфере», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, НАТО, грубо нарушив принцип неделимости безопасности, провозгласила себя ядерным альянсом и сделала ставку на «стратегическое поражение»России. Глава МИД добавил, что вынужденные ответные действия Москвы «коллективным Западом» были использованы как предлог для перехода к ожесточенному противостоянию с Россией с использованием гибридного арсенала средств.

Ранее Лавров заявил, то США, НАТО и Евросоюз и прочие страны Запада провоцируют конфликт между ядерными державами тем, что поставляют оружие Украине. По его словам, Запад провоцирует «бесконтрольное расползание оружия по всему миру» из-за чего повышается угроза «прямого военного столкновения ядерных держав».