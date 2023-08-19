Лавров указал на падение интереса Запада к восстановлению Украины

Лавров: затяжной конфликт на Украине снижает интерес Запада к ее восстановлению

Чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем сильнее будет падать заинтересованность западных стран в том, что Запад будет восстанавливать страну после кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для журнала «Международная жизнь».

«Все слабее становится их (западных инвесторов — Прим. «Лента.ру») вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах. Не говоря уже о том, что под большим вопросом способность Киева обслуживать свой государственный долг», — объяснил Лавров.

По мнению министра, неспособность Украины платить по счетам ляжет дополнительным грузом на европейских налогоплательщиков, что поспособствует разгону инфляции и ухудшению уровня жизни в этих странах.

Согласно статистике, озвученной Лавровым, за год с начала спецоперации помощь западных союзников Украине составила 160 миллиардов долларов, из них 75 миллиардов долларов были переданы на военные цели. США выделили Киеву 113 миллиардов долларов, что равноценно 900 долларам с каждого домохозяйства плюс еще по 300 долларов на обслуживание нынешних долгов страны. По словам главы российского МИДа, это гигантские траты для американского народа в сегодняшней тяжелой экономической ситуации.

Ранее Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран. «В контексте украинского конфликта опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — напомнил министр.