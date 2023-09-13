Голландский активист де Йонге: США хотят заморозить конфликт на Украине

США хотят заморозить конфликт на Украине, но это неприемлемо для России. Об этом заявил основатель правозащитной организации из Нидерландов The Hague Peace Projects Якоб де Йонге, передает РИА Новости.

Он предположил, что на Украине США хотят воплотить «корейский сценарий», то есть просто заморозить линию фронта. «Думаю, они уже приняли тот факт, что не смогут выиграть. Их цель — оставить все как есть сейчас, заморозить текущее положение дел», — рассказал он.

Однако, по его мнению, это неприемлемо для России. «Что будет, если США примут Украину в НАТО? Они вооружат Украину так, как никогда раньше, может, даже снабдят ее ядерным оружием, кто знает», — предположил де Йонге.

Активист считает, что мир на Украине наступит только после того, как США начнут прямые переговоры с Россией. Москва и Вашингтон ведут борьбу на украинской территории. Он допустил, что на месте Украины «могла бы быть Сирия, Нигер, Тайвань и какая угодно страна».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически признал провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он сказал, что действия за отсутствием поддержки с воздуха изначально были обречены на провал.