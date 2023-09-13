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15:23, 13 сентября 2023Мир

В США отреагировали на признание Зеленского о провале контрнаступления ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский фактически признал провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением в интервью Youtube-каналу Judging Freedom выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках», — сказал он, добавив, что контрнаступление ВСУ за отсутствием поддержки с воздуха изначально было обречено на провал.

«Многие из нас говорили об этом еще три месяца назад, а теперь Зеленский делает такое заявление. Спасибо, капитан очевидность», — подчеркнул Джонсон.

Ранее председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли назвал ход украинского контрнаступления «болезненным». По его словам, ВСУ пришлось столкнуться с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами и небольшими группами охотников на бронетехнику по 10-12 человек, вооруженными противотанковыми боеприпасами.

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    Виктория Кондратьева
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