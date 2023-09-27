На Западе назвали страшный для Зеленского сценарий по Украине

País: Зеленский боится раскола Украины на две части по корейскому сценарию

Владимир Зеленский боится раскола Украины на две части по корейскому сценарию, который может стать реальностью для страны. Об этом сообщает обозреватель испанского журнала País.

«Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. <...> В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — сказано в статье.

По словам автора, мировые политики и аналитики не впервые высказываются о корейском сценарии как о вероятном страшном будущем для Украины, однако сейчас стало ясно, что предсказания вполне могут сбыться. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБ) страны Алексей Данилов также упоминал о том, что «Киеву предлагают корейский вариант».

70 лет назад, 27 июля 1953 года Северная и Южная Корея заключили перемирие, положившее конец войне корейского народа. Однако полноценный мир так и не пришел на корейскую землю. Война формально продолжается, и уже несколько десятилетий Корейский полуостров разделен на два враждебных друг другу государства.