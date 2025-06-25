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10:00, 25 июня 2025Мир

Новый командующий ВС США в Европе назвал возможного победителя в конфликте на Украине

Новый главком ВС США в Европе Гринкевич: Я считаю, что Украина может победить
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, назначенный на пост верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования Вооруженных сил США, заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией. Об этом он рассказал во время слушаний в сенате США.

«Сенатор, я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», — сказал новый главком.

Ранее Гринкевич заявил, что флот России является самым боеспособным в Черном море. «ВМФ России остается наиболее боеспособным военно-морским соединением в Черном и Каспийском морях», — отметил он.

5 июня американский президент Дональд Трамп назначил Гринкевича новым главкомом объединенными силами НАТО и главой Европейского командования ВС США. Ранее пост главнокомандующего занимал американский генерал Кристофер Каволи.

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