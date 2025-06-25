Обнаружена неожиданная причина таяния арктического льда

Nat Commun: Уменьшение возвратного течения приводит к таянию арктического льда

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что небольшое, но важное возвратное течение в Баренцевом море существенно влияет на количество морского льда, образующегося там зимой. Это течение отводит часть теплой Атлантической воды обратно в Норвежское море, не давая ей нагревать арктический лед.

Ученые из Института Альфреда Вегенера с помощью компьютерного моделирования установили, что при слабом возвратном течении больше теплой воды задерживается в Баренцевом море, что ускоряет таяние льда и сокращает его площадь. С 1979 года объем этого течения уменьшился примерно вдвое, что способствует ускоренному уменьшению зимнего ледяного покрова.

Объем теплой воды, поступающей в регион, остался стабильным, но уменьшение возвратного течения позволяет большему количеству теплой воды достигать льда и вызывать его таяние. Возвратное течение зависит от местных погодных условий, тогда как приток теплой Атлантической воды — от масштабных атмосферных процессов.

Это открытие помогает лучше понять процессы таяния льда в Арктике и повысить точность климатических прогнозов. По мнению исследователей, учет влияния возвратного течения крайне важен для понимания и прогнозирования изменений в арктическом ледовом покрове.

Ранее стало известно, что Великобритания выделила более 13 миллионов долларов на проект по искусственному утолщению арктического льда с помощью подводных роботов. В ходе пилотного эксперимента уже удалось создать новый слой льда толщиной до 50 см, и теперь ученые планируют масштабировать технологию для борьбы с таянием льдов.