Обнаружена скрытая опасность приема омега-3

IJE: Омега-3 может повышать уровень некоторых маркеров воспаления

Исследование ученых из Университета Бристоля поставило под сомнение распространенное мнение о том, что омега-3 жирные кислоты всегда снижают воспаление в организме. В своей работе, опубликованной в International Journal of Epidemiology (IJE), ученые обнаружили, что омега-3 может повышать уровень некоторых маркеров воспаления.

Анализ данных 30-летнего когортного исследования Avon Longitudinal Study of Parents and Children показал, что высокий уровень омега-3 в крови был связан с увеличением определенных воспалительных биомаркеров. При этом соотношение омега-6 к омега-3 также играло важную роль — избыточное содержание омега-6 относительно омега-3 приводило к усилению воспалительных процессов.

Результаты были подтверждены на данных из UK Biobank — крупнейшей в мире базы данных, содержащей информацию почти о полумиллионе человек. Для проверки причинно-следственных связей исследователи применили метод менделевской рандомизации и вновь выявили положительную связь омега-3 и омега-6 с ростом некоторых воспалительных маркеров.

Авторы исследования подчеркнули, что воспаление — сложный процесс, и выявленные данные не исключают других полезных эффектов омега-3 в рационе. Для окончательных выводов требуются дальнейшие исследования с использованием дополнительных биомаркеров.

Ранее ученые выяснили, что омега-3 снижает уровень провоспалительных цитокинов. Новое исследование показало, что в сочетании с физической активностью они особенно эффективно тормозят воспаление в тканях вокруг корня зуба.