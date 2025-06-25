В одной стране СНГ ограничат вещание на русском языке

В Киргизии приняли законопроект об ограничении объема вещания на русском языке

Законопроект, который ограничивает вещание на русском языке, одобрили в одной стране СНГ — Киргизии. Об этом пишет агентство 24.kg.

Сообщается, что парламент Киргизии во втором и третьем чтениях принял поправки к закону «О телевидении и радиовещании». Согласно документу, объем вещания на киргизском языке должен будет составлять не менее 60 процентов. Для этого вещание на русском языке сократят.

Кроме того, стало известно, что чиновников в республике заставят учить киргизский язык. Без его знания нельзя будет стать госслужащим.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане прекратили трансляцию российского телеканала «Матч ТВ». Причиной стало отсутствие прав на вещание.