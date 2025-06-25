Пенсионерки своими руками починили дорогу в российском городе и попали на видео

В Комсомольске-на-Амуре сняли на видео, как две пенсионерки сами починили дорогу

В Комсомольске-на-Амуре две пенсионерки своими руками починили дорогу. Необычный ремонт ямы во дворе попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о дворе многоквартирного дома на улице Победы, где давно образовалась большая яма в асфальте. Две женщины решили заделать дыру в дорожном покрытии самостоятельно — при помощи досок и других материалов.

Ранее в городе Артеме Приморского края люк на проезжей части с вечно пропадающей крышкой закрыли необычным способом — посреди дороги появился унитаз. Жители российского города заявили, что пришли к такому решению из-за бездействия коммунальных служб. Они долгое время жаловались на открытый колодец на дороге, но ситуация не менялась.

До этого дорожную яму в Орловской области заделали кабачками. На опубликованном очевидцами фото видно, как дыра в асфальте засыпана множеством сезонных овощей. Так жители поселка пытались обратить внимание властей на проблемы с дорожным покрытием.