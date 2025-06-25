Песков рассказал о контактах Москвы и Еревана по делу Карапетяна

Песков: Москва находится в контакте с Ереваном по вопросу ареста Карапетяна

Москва находится в контакте с Ереваном по вопросу, связанному с арестом главы российской группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, есть [контакт], безусловно. Мы в контакте с нашими партнерами в Армении, в Ереване… Ну и, конечно, поскольку Карапетян является и гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются», — сказал он.

Ранее стало известно, что Карапетяна поместили под стражу Службы нацбезопасности Армении. Как рассказала пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста страны Нона Навикян, его перевели в сизо «Ереван-Центр».

Самвела Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти. 17 июня, после высказываний бизнесмена в поддержку Армянской апостольской церкви, в его доме прошли обыски, а сам он был задержан.