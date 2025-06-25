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20:42, 25 июня 2025Из жизни

Полиция нашла и задержала расчленивших британского ученого преступников

В Колумбии задержали банду, убившую и расчленившую британского ученого
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: kenny1 / Shutterstock / Fotodom

В Колумбии задержали четверых подозреваемых в причастности к исчезновению британского ученого Алессандро Коатти. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летний молекулярный биолог итальянского происхождения, восемь лет проработавший в Лондонском королевском обществе биологии, был похищен и расчленен во время отпуска в Санта-Марте. Его останки нашли дети, которые играли рядом с дорогой к стадиону «Сьерра Невада». Коатти опознали благодаря брендированному браслету из хостела. Его тело лежало в чемодане и пластиковых мешках, разбросанных в разных частях города.

Полиция считает, что Коатти стал жертвой банды, которая заманивала иностранцев на свидания в заброшенные здания. По версии следствия, преступники пытались ограбить ученого и узнать у него коды от банковских карт и гаджетов, используя наркотик, известный как «Дыхание дьявола», но ситуация по какой-то причине вышла из-под контроля. Возможно, у Коатти случилась передозировка.

Задержанные — три мужчины и одна женщина — были арестованы в разных городах Колумбии. Власти Санта-Марты ранее предлагали вознаграждение в размере 50 миллионов колумбийских песо (974 тысячи рублей) за информацию о преступниках.

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Коатти уволился в конце 2023 года, чтобы путешествовать по Южной Америке. «Он хотел переехать в Колумбию и отправился туда, чтобы присмотреться», — рассказал его дядя. Королевское общество биологии опубликовало некролог, назвав Коатти «страстным и преданным науке человеком». Его останки доставлены в Италию для криминальной экспертизы.

Ранее сообщалось, что в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила ее и запекла части тела в духовке.

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