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13:03, 25 июня 2025Россия

Полураздетых детей нашли на парковке в российском городе

В Новосибирске двоих полураздетых мальчиков нашли на парковке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Поташев / Фотобанк Лори

В Новосибирске двоих полураздетых мальчиков нашли на парковке на улице Твардовского. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, детям на вид 1-2 года. Горожане отметили, что у одного из мальчиков не было обуви.

Рассказать, почему они бродят одни, детсадовцы не смогли. Их завели в помещение управляющей компании и вызвали полицию.

До этого сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга бросила четверых детей и ушла в клуб.

Прибывшие оперативники нашли несовершеннолетних на лестничной клетке. С матерью начали работать правоохранители.

Еще раньше петербурженка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле двери соседей ради употребления спиртных напитков.

ЖЗЛ
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