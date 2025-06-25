Последствия приостановки Ираном сотрудничества с МАГАТЭ оценили

Политолог Тарасов: Иран посылает сигнал МАГАТЭ не быть столь политизированным

Решение парламента Ирана о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является сигналом предупреждения организации не быть настолько политизированными, считает политолог Станислав Тарасов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими.

Эксперт отметил, что решение иранского парламента принималось в период острой конфронтации с США и Израилем, однако сейчас ситуация несколько разрядилась. По его словам, во время режима прекращения огня стороны закономерно будут переходить к переговорному процессу и речь будет идти прежде всего о ядерной программе.

«Я думаю, что сигнал предупреждения МАГАТЭ, чтобы они не были настолько политизированы, как это были прежде, чтобы они занимали конструктивные позиции. Это пока тактический ход. Хотя не исключено, что при определенных обстоятельствах Иран выйдет из МАГАТЭ и других договоров. В случае реализации такого решения парламент Ирана обострит отношения с США и Израилем», — считает Тарасов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана. Он призвал сделать это как можно скорее, чтобы определить местонахождение урана.