Появились кадры из атакованного ВСУ Крыма

В сети опубликовали кадры из атакованного украинскими беспилотниками Крыма

В сети появились кадры из Крыма, который в ночь на 25 июня был атакован со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах слышен звук пролета беспилотного летательного аппарата: работает его мотор, звук которого похож на жужжание. Каких-либо взрывов и световых вспышек нет.

По данным Минобороны, за ночь над Крымом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре летательных аппарата. Попытки атаки были предприняты в период с 22:45 до 5:40 по московскому времени.

Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее заявлял об усилении обороны полуострова. По его словам, ракетные и дроновые атаки на Крым купируются над морем.