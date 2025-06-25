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06:49, 25 июня 2025Россия

Губернатор Севастополя рассказал об усилении обороны Крыма

Развожаев: Оборона Крыма усилена, атаки на Севастополь купируются над морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Губернатор Севастополя на полях ПМЭФ рассказал РИА Новости об усилении обороны Крыма. Он отметил, что она усилена, а ракетные и дроновые атаки на город купируются над морем.

«Ракетные атаки в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой. Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются», — уточнил чиновник.

Развожаев добавил, что силы противовоздушной обороны и Черноморского флота работают слаженно, их усиливает группировка «Крым», охраняющая полуостров. За последний год была увеличена эффективность и эшелонированность обороны, что позволяет избежать последствий для гражданского населения.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устраивать диверсии, в первую очередь в Крыму, вместо крупного наступления, на которое у Киева не хватает сил.

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