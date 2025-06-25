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00:15, 25 июня 2025Россия

В России описали возможную тактику ВСУ вместо крупного наступления

Дандыкин: ВСУ могут устраивать диверсии вместо крупного наступления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru описал возможную тактику Вооруженных сил Украины вместо крупного наступления, на которое у Киева нет сил. Он предположил, что ВСУ могут устраивать диверсии, в первую очередь в Крыму.

Эксперт отметил, что сейчас украинские войска проявляют активность в районе Теткино Курской области, а также вблизи Тендровской косы и Крыма в попытке сорвать курортный сезон.

«Попытки вполне могут быть, но не более. Диверсантов будут отлавливать», — подчеркнул российский офицер.

Ранее стало известно о новых попытках ВСУ прорваться на территорию Курской области. Они пытаются прорвать российскую оборону в приграничной зоне Глушковского района.

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