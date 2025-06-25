Появилось видео полета кота на дроне

Российские военные прокатили кота на беспилотнике

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) прокатили своего питомца котенка на беспилотнике. Видео опубликовал военный эксперт Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Один из военнослужащих, изображая ртом звуки двигателей, пронес по воздуху беспилотник с сидевшим на нем котенком, после чего «приземлил» его на ящик для боеприпасов.

«Все, даже кота в БПЛА записали», — произнес один из военнослужащих.

Ранее стало известно, что в селе Никольском под Угледаром в Донецкой народной республике бойцы РФ три месяца жили в подвале с 30 кошками.