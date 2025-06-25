Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 25 июня 2025Бывший СССР

Появилось видео полета кота на дроне

Российские военные прокатили кота на беспилотнике
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Dambiev

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) прокатили своего питомца котенка на беспилотнике. Видео опубликовал военный эксперт Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Один из военнослужащих, изображая ртом звуки двигателей, пронес по воздуху беспилотник с сидевшим на нем котенком, после чего «приземлил» его на ящик для боеприпасов.

«Все, даже кота в БПЛА записали», — произнес один из военнослужащих.

Ранее стало известно, что в селе Никольском под Угледаром в Донецкой народной республике бойцы РФ три месяца жили в подвале с 30 кошками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Триумф для Трампа и провал для Украины». В Гааге проходит саммит НАТО. Чтоб этом известно прямо сейчас?

    Найденные в российском регионе школьницы вели «дневники смерти»

    Россияне массово отвернулись от льготной ипотеки

    В коммюнике НАТО смягчили критику в адрес России

    Известная телеведущая прокомментировала слухи о романе с Тимуром Соловьевым

    Раскрыты темы давящих на чувства звонков семьям пленных российских бойцов СВО с Украины

    На Западе высмеяли пиджак «мелкого нытика» Зеленского

    Российского ученого и сооснователя «Диссернета» приговорили за перевод тысячи рублей

    Военблогер рассказал о переброске в Сумскую область «пожарной команды» ГУР Украины

    В России рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости