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09:54, 25 июня 2025Экономика

Производительности труда в России предсказали рост

Чекушов: Производительность труда в торговле в России к 2030-му вырастет на 27 %
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

К 2030 году производительность труда в российской торговле в России вырастет на треть. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, его цитирует РИА Новости.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представитель ведомства предсказал, что в сравнении с 2023-м производительность труда в отрасли увеличится на 27 процентов.

«Это не просто цифра: это эффективность каждой операции, точность ее выполнения, внедрение целого ряда стандартов и высокотехнологичных решений. Наша торговля и без того является одной из самых развитых во всем мире отраслей, но после проведения этих мероприятий можно будет смело сказать, что в ней наступило будущее», — пообещал Чекушов.

Как ранее отмечали в Центробанке, одной из проблем на рынке труда остается заметное превышение темпов роста зарплат над динамикой производительности труда. Это обстоятельство во многом способствует сохранению значительного дисбаланса спроса и предложения, подчеркнули в регуляторе.

По словам главы кабмина Михаила Мишустина, повышения производительности можно добиться за счет внедрения современных технологий и передового оборудования, а также роботизации. Позитивную роль в этом процессе сыграет расширение возможностей для повышения квалификации специалистов. Для этого регионы, правительство и бизнес должны действовать вместе.

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