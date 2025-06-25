Sony подтвердила разработку PlayStation 6

Sony подтвердила, что занимается разработкой консоли PlayStation 6

Глава Sony Interactive Entertainment (SIE) Хидеаки Нишино подтвердил факт разработки PlayStation 6. На это обратило внимание издание IGN.

Нишино заявил об этом, отвечая на вопросы инвесторов — его реплики были опубликованы на корпоративном сайте SIE. «Мы стремимся исследовать новый и улучшенный способ взаимодействия игроков с нашим контентом и нашими услугами», — ответил руководитель корпорации на вопрос о разработке PS6.

Нишино заметил, что на данный момент компания не может поделиться техническими характеристиками и сроками выпуска новых консолей. По словам журналистов IGN, подтверждение разработки PlayStation 6 не должно быть сюрпризом. В материале говорится, что Sony начала создание PS5 сразу после релиза PS4 в 2013 году. Таким образом, SIE уже пять лет занимается разработкой приставки нового поколения.

Также Хидеаки Нишино объяснил, почему классические игровые консоли нужны, несмотря на растущую популярность облачного гейминга. По его словам, SIE занимается облачным геймингом уже 11 лет, однако считает, что подавляющая часть игроков привыкла играть на консолях локально. Также Нишино посетовал, что облачный гейминг требует отличного интернет-подключения, что не всегда можно обеспечить — «стабильность сети не находится под нашим контролем».

В конце июня эксперты проекта Digital Foundry назвали видеоигру Death Stranding 2 выдающимся техническим прорывом. «Больше разнообразия, больше экшена, но Death Stranding 2 все еще предлагает то одинокое спокойствие, которое определяет игру», — подытожили специалисты.