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01:38, 25 июня 2025Мир

В США рассказали о цели визита главы МИД Ирана в Москву

WSJ: Глава МИД Ирана Аракчи летал к Путину просить новые системы ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи летал в Москву и просил у президента России Владимира Путина новые системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на человека, проинформированного о переговорах.

По данным издания, израильские удары вывели из строя некоторые из лучших систем ПВО Ирана, которые якобы были предоставлены Россией.

«В последующие месяцы Россия либо не могла, либо не хотела их заменить. В понедельник Аракчи попросил у Путина новые системы ПВО, а также помощи в восстановлении ядерной энергетической сети», — указал источник на цель визита.

Аракчи выразил российскому лидеру благодарность иранской стороны за то, что Москва «решительно осудила» действия США и Израиля в отношении Ирана.

Ранее Путин заявил, что Иран не обращался к РФ за поддержкой из-за обострения конфликта с Израилем.

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