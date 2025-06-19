Путин заявил об отсутствии обращений от Ирана за поддержкой

Путин заявил, что Иран не обращался к России за поддержкой

Иран не обращался к России за поддержкой на фоне обострения конфликта с Израилем, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, ему нечего добавить к позиции МИД РФ по ситуации в Иране. Он заявил об отсутствии обращений от Тегерана.

«Мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе. <…> Наши специалисты работают в "Бушере", <…> и мы не уходим. Разве это не поддержка? За другой поддержкой к нам Иран и не обращался, а оценки, повторю, нами дан», — указал Путин.

Ранее Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. По его мнению, страна нарушила Устав ООН и международное право. В то же время, по словам российского лидера, Москва делала все, чтобы урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана мирным путем.