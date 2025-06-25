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10:12, 25 июня 2025Из жизни

Рабочие нашли волосатую мумию ребенка возрастом тысячу лет при прокладке труб

В Перу рабочие обнаружили древнюю мумию волосатого мальчика при прокладке труб
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Martin Mejia / AP

В Перу рабочие обнаружили волосатую мумию ребенка возрастом около тысячи лет во время прокладки коммуникаций. Об этом сообщает The Sun.

Древнюю мумию нашли в районе Пуэнте-Пьедра на севере Лимы, где рабочие копали траншею для газовой трубы. Мальчик 10–15 лет был захоронен в сидячем положении с согнутыми в коленях ногами и сложенными на груди руками. Археологи установили, что останки относятся к доинкской культуре Чанкай, существовавшей на территории Перу в XI–XV веках. Рядом с мумией обнаружили керамические сосуды с геометрическими узорами и изображениями рыбаков, а также калебасы.

«Захоронение и артефакты соответствуют стилю, который развивался между 1000 и 1200 годами», — пояснил археолог Хесус Бахамонде. Мумия была завернута в погребальный саван, на голове у ребенка сохранились каштановые волосы.

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Ученые отмечают, что на побережье Перу мумии часто сохраняются естественным образом благодаря сухому климату. Однако в некоторых случаях, в том числе и в этом, речь идет об искусственной мумификации. Таких мумий обычно находят сидящими или лежащими в позе эмбриона

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Женщину похоронили с многочисленными украшениями из бусин, а в ее грудной клетке осталось сожженное подношение богам.

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