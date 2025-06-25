Раскрыли влияние жары на иммунитет и болезни

Sci Total Environ: Экстремальная жара ослабляет работу иммунной системы

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили, что экстремальная жара значительно ослабляет работу иммунной системы и кишечника у пожилых. Это повышает уязвимость к инфекции опасной бактерией Vibrio vulnificus, которая все чаще встречается в теплых прибрежных водах. Исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment (Sci Total Environ).

Команда специалистов провела эксперименты на мышах разного возраста, подвергая их воздействию температуры, характерной для современных климатических условий. Пожилые мыши показали более сильные повреждения кишечного барьера, системное воспаление и нарушение иммунной функции, а также рост устойчивых к антибиотикам бактерий в кишечнике по сравнению с молодыми особями.

Первый раз ученым удалось установить прямую связь между тепловым стрессом и ухудшением здоровья кишечника, что увеличивает риск тяжелых инфекций. При этом лечение пожилых мышей пробиотиком Roseburia intestinalis восстанавливало иммунитет и снижало симптомы инфекции.

Результаты указывают на важность поддержки здоровья кишечника как способа повышения иммунной устойчивости в условиях нарастающего глобального потепления и участившихся волн жары, особенно у пожилых людей.

Ранее ученые выяснили, что жара ухудшает психическое состояние людей и увеличивает количество госпитализаций с психическими и поведенческими расстройствами. Новое исследование показало, что с ростом температуры этот эффект может стать еще более масштабным, особенно без мер по сдерживанию глобального потепления.