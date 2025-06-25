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13:01, 25 июня 2025Ценности

Раскрыт смысл костюма Зеленского на саммите НАТО

Политолог Маркелов: Зеленский отказался от военной формы из-за смены стиля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Политолог Сергей Маркелов раскрыл смысл наряда президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО. Его комментарий публикует 360.ru.

Собеседник издания оценил черный костюм и рубашку украинского лидера, в которых тот прибыл в Гаагу, отказавшись от привычных кроссовок и военной формы. По мнению Маркелова, сейчас Зеленский постепенно меняет стиль в пользу делового, однако пока так и не согласился полностью изменить имидж.

«Зеленский учится быть политиком (...) Ошибок понаделано много, это видно и по рейтингам, и по всему», — заявил эксперт и добавил, что еще одна причина смены стиля — желание навязать свою позицию окружающим в том числе с помощью одежды.

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Кроме того, политолог напомнил о февральском скандале в Овальном кабинете, когда президента Украины раскритиковали за внешний вид — тогда он появился в Белом доме в повседневном образе. «Он думал, что это будет стилистически оправданно, но оказалось, что нет. Формула "по одежке встречают" никуда не делась. Политика — сложная, медленно изменяющаяся отрасль человеческой практики», — пояснил Маркелов.

При этом эксперт не исключил, что в конечном счете Зеленский полностью откажется от полувоенного стиля. «Возможно, к концу этого года мы увидим его уже в классическом костюме. В Гааге началась адаптация, его ставят в общеполитическое стойло. Хочешь договариваться — соответствуй правилам», — подытожил он.

Ранее внешний вид Зеленского на саммите НАТО также привлек внимание журналистов.

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