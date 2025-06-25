Раскрыта распространенная ошибка при употреблении кофе

Диетолог Мартин предупредила о плохом усвоении железа из-за кофе во время еды

Диетолог Паула Мартин заявила, что любители кофе совершают одну распространенную ошибку. Ее она раскрыла в разговоре с изданием El Español.

«Избегайте употребления кофе во время еды, так как он препятствует усвоению железа», − предупредила Мартин. По ее словам, особенно плохо усваивается из-за данного напитка железо, которое поступает в организм из растительной пищи.

Как отметила специалистка, данный микроэлемент содержится в печени, красном мясе, рыбе, бобовых, тофу, шпинате, орехах, семенах и цельном зерне. Если употребление продуктов животного происхождения вместе с кофе еще допускается, то растительную пищу лучше сочетать с едой, которая богата витамином С, заключила Мартин.

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