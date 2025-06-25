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06:27, 25 июня 2025Ценности

Раскрыта уловка Зеленского перед встречей с Трампом

Iltalehti: Зеленский надел черный костюм на саммит НАТО из-за унижений Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского приехать в черном костюме на саммит НАТО в Гааге стало ответом на унижение во время встречи с лидером США Дональдом Трампом в феврале. С таким мнением выступил финский журналист и фотограф Сами Саллинен в беседе с финской газетой Iltalehti.

Саллинен заявил, что идея Зеленского может заключаться в том, что он находит саммит НАТО в Гааге более важным, чем неудачный визит в Вашингтон. «Скорее всего, он [режим Киева] хочет показать, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге. До этого издание The Washington Post (WP) написало, что представители альянса стараются держать на расстоянии президентов двух стран.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Дональд Трамп высказал Владимиру Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности.

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