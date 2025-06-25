Раскрыты подробности о тайном бойцовском клубе в бывшем СИЗО «Кресты»

В Петербурге турнир кулачного боя в бывшем СИЗО «Кресты» прошел в обход ведомств

В Санкт-Петербурге турнир по кулачному бою в здании бывшего СИЗО «Кресты» прошел в обход ведомств. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, приехавшие на турник оперативники проверили 192 человека. Выяснилось, что более 20 человек — иностранцы. 11 человек задержали. Они были доставлены в полицию, где один из них получил повестку в военкомат.

По данным канала, турнир был согласован не на всех уровнях. Так, организаторы мероприятия нарушили закон Федеральный закон «О физической культуре и спорте», потому что не получили разрешение от администрации и не обеспечили взаимодействия с органами внутренних дел. Кроме того, не было обеспечено взаимодействие с пожарными и медиками. При этом, мероприятие было согласовано с владельцами здания бывшего СИЗО.

Ранее стало известно, что на территории бывшего СИЗО «Кресты» располагается тайный нелегальный бойцовский клуб. На место прибыли сотрудники спецотрядов Росгвардии. Внутри здания они обнаружили установленный октагон и ожидавших очереди и приглашения к бою участников турнира