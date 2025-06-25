Решение Зеленского приехать на саммит НАТО в костюме объяснили

Daily Beast: Зеленский прибыл на саммит НАТО в костюме, чтобы впечатлить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в черном костюме, чтобы впечатлить главу США Дональда Трампа. Такое предположение высказали американские пользователи соцсетей, пишет издание Daily Beast.

Как отмечается в статье, по мнению пользователей, придерживающихся правых взглядов, украинский лидер рассчитывал, что его наряд поможет ему получить больше иностранной помощи.

Издание указало, что Зеленский «избегал костюмов» с начала боевых действий на Украине, отдавая предпочтение «военной форме».

Зеленский прибыл на саммит НАТО 25 июня в черном костюме, отказавшись при этом от галстука. В аналогичном наряде политик встречался с королем Карлом III в Виндзорском замке 23 июня.

В феврале Зеленского пристыдили из-за внешнего вида на встрече с Трампом. Президент прибыл на переговоры в наряде, не соответствующем официальному стилю.