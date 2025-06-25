Смягчение риторики в адрес России в коммюнике НАТО объяснили

Политолог Коньков: НАТО ищет механизмы отхода от агрессивной политики в адрес РФ

Смягчение риторики в адрес России в итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге обусловлено сменой политики стран альянса и Запада в целом, убежден доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее выяснилось, что НАТО смягчило формулировки в отношении России в коммюнике. Если в 2023 и 2024 годах итоговое заявление содержало обвинения в начавшемся конфликте на Украине, то теперь союзники лишь «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине».

Налицо смена парадигмы, отметил политолог. Изначально Запад хотел нанести России стратегическое поражение, и все заявления НАТО и стран-членов альянса были на это нацелены, напомнил Коньков. Сегодня же, после смены администрации в США и изменений на поле боя, там всячески пытаются найти механизмы отхода от агрессивной политики и варианты смены политического курса, который позволил бы выйти из украинского кризиса с максимальным сохранением лица, добавил он.

«Безусловно, никакого интереса во включении Украины в состав НАТО как не было, так и не имеется. Мы знаем, что и США в лице [президента Дональда] Трампа всячески демонстрируют, что никакого расширения НАТО за счет Украины не будет, потому что это означает втягивание и Америки, и всех членов НАТО в мировую войну. Никому это не нужно», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Поэтому это своего рода попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Североатлантический альянс пытается выйти на какую-то иную траекторию, которая позволила бы обойти дальнейшее антикризисное урегулирование на Украине Александр Коньков политолог

Ранее также стало известно, что обещание о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО не было включено в проект итогового коммюнике саммита альянса.

