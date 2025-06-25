Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:40, 25 июня 2025Наука и техника

Samsung и LG дадут зрение роботам

The Korea Herald: Samsung и LG разработают камеры для роботов-гуманоидов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Южнокорейские IT-гиганты Samsung и LG займутся производством модулей камер для роботов. Об этом сообщает местное издание The Korea Herald.

Авторы медиа заметили, что робототехника становится все более важной отраслью, и обратили внимание на разработку и выпуск человекоподобных роботов. По информации издания, корейские корпорации Samsung и LG хотят заранее закрепиться на рынке, однако не будут непосредственно заниматься производством роботом, но смогут отвечать за компьютерное зрение.

Так, Samsung заключила партнерство с несколькими компаниями, занимающимися роботами-гуманоидами. Готового образца модуля камеры у корпорации нет, но фирма крайне заинтересована в его производстве. Интерес Samsung к новой сфере вызван в том числе тем, что рынок модулей камер для смартфонов, на котором также работает корейская фирма, достигает насыщения.

В свою очередь LG намерена договориться с американским робототехническим стартапом Figure AI. Компании могут заключить соглашение в 2026 году. Figure AI, в которую инвестирует миллиардер Джефф Безос, намерена выпустить 100 тысяч роботов-гуманоидов в течение следующих четырех лет.

В The Korea Herald напомнили, что в мае LG заключила договор с Boston Dynamics, чтобы вместе разработать индивидуальную систему визуального восприятия для гуманоидного робота Atlas. По оценкам компании Eugene Investment & Securities, рынок роботизированных камер вырастет с 2026 по 2029 годы с 30 миллионов до 3,5 миллиарда долларов соответственно.

В начале июня первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Долой всех коррупционеров». В центре Киева прошла акция протеста. Люди просят Трампа навести порядок на Украине

    Раскрыта судьба упавшей в кратер действующего вулкана туристки

    Погодные аномалии в России объяснили

    На российском кладбище нашли похожий на палец редкий гриб с неприятным запахом

    Канцлер Германии сделал заявление о решении конфликта на Украине

    Домогательствам в центре Москвы подверглась несовершеннолетняя

    Ведущая Первого канала призналась в желании уйти с телевидения

    Samsung и LG дадут зрение роботам

    Российский чиновник лишил военных используемой ими в зоне СВО технологии

    Появилось видео взятия российскими военными под контроль Ялты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости