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00:07, 25 июня 2025Мир

Россия представила обновленную редакцию резолюции по Ирану

Россия, КНР и Пакистан представили в Совбез ООН обновленную резолюцию по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россия совместно с Китайской народной республикой (КНР) и Пакистаном представила в Совет безопасности (СБ) ООН обновленную с учетом развития событий редакцию проекта резолюции по Ирану, сообщает РИА Новости.

«Предложили коллегам по совету обновленную с учетом развития событий редакцию, которая нацелена на то, чтобы обеспечить устойчивый характер прекращения огня», — заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Стороны конфликта уже 10 дней обмениваются ракетными ударами. 22 июня в конфликт вступили США. Они атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что военная операция против ядерной программы Ирана была верным решением, однако свержение власти в исламской республике не является целью Израиля.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

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