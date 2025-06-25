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16:28, 25 июня 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления кофе летом

Нутрициолог Попова: Кофе в жару может спровоцировать обезвоживание
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wade Austin Ellis / Unsplash

Чрезмерное употребление кофе в жаркую погоду грозит обезвоживанием, предупредила нутрициолог Юлия Попова. О том, кому летом бодрящий напиток может принести вред, она рассказала NEWS.RU.

По словам Поповой, кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому в жару может спровоцировать обезвоживание. Наибольшую опасность напиток представляет для людей с почечной недостаточностью, спортсменов и тех, кто работает на улице или в душных помещениях.

Обязательно к каждой порции кофе добавляйте стакан воды, чтобы избежать потери жидкости

Юлия Попованутрициолог

Кроме того, эксперт предупредила, что кофе повышает артериальное давление, что особенно опасно в жаркую погоду, когда сердечно-сосудистая система уже испытывает повышенную нагрузку.

При этом Попова отметила, что отказываться от кофе необязательно, так как напиток имеет массу хороших свойств: бодрит, улучшает самочувствие при низком артериальном давлении, а холодные варианты хорошо освежают и мягко действуют на ЖКТ.

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