Россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления кофе летом

Нутрициолог Попова: Кофе в жару может спровоцировать обезвоживание

Чрезмерное употребление кофе в жаркую погоду грозит обезвоживанием, предупредила нутрициолог Юлия Попова. О том, кому летом бодрящий напиток может принести вред, она рассказала NEWS.RU.

По словам Поповой, кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому в жару может спровоцировать обезвоживание. Наибольшую опасность напиток представляет для людей с почечной недостаточностью, спортсменов и тех, кто работает на улице или в душных помещениях.

Обязательно к каждой порции кофе добавляйте стакан воды, чтобы избежать потери жидкости Юлия Попова нутрициолог

Кроме того, эксперт предупредила, что кофе повышает артериальное давление, что особенно опасно в жаркую погоду, когда сердечно-сосудистая система уже испытывает повышенную нагрузку.

При этом Попова отметила, что отказываться от кофе необязательно, так как напиток имеет массу хороших свойств: бодрит, улучшает самочувствие при низком артериальном давлении, а холодные варианты хорошо освежают и мягко действуют на ЖКТ.

Ранее диетолог Паула Мартин призвала не пить кофе во время еды. Она объяснила, что напиток снижает усвоение железа из пищи.