Россиянам развеяли миф об инфаркте

Врач Агапкин заявил, что при инфаркте может не быть боли

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» один миф об инфаркте. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц передачи отрицательно ответила на вопрос о том, всегда ли инфаркт сопровождается болью в груди. «Есть безболевые инфаркты миокарда, которые человек вообще не чувствует. Так что это далеко не всегда классическая загрудинная боль», — объяснил врач.

Ранее два мифа об инфаркте развеял врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, если у человека низкий уровень холестерина, это не защищает его от опасного состояния. Кроме того, инфаркт нельзя определить по результатам кардиограммы.

До этого Мясников назвал правило, защищающее от инфаркта. Он призвал россиян измерять давление как сидя, так и лежа, чтобы получить более точные результаты.