Россияне назвали доход для комфортной жизни на пенсии

РИА Новости: 54 % нужен доход 70-100 тысяч рублей для комфортной жизни на пенсии

Для более половины (54 процентов) россиян оптимальный ежемесячный доход для комфортной жизни на пенсии начинается от 70 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса Ventra Go.

В рамках исследования эксперты опросили свыше трех тысяч россиян из 16 городов-миллионников. По его итогам выяснилось, что для комфортной жизни на пенсии 54 процентам нужен ежемесячный доход в размере 70-100 тысяч рублей.

В целом большинство россиян планируют работать даже после достижения пенсионного возраста. Самым востребованным вариантом подработки оказалась сфера торговли (ретейла). Трудиться в этой отрасли на пенсии изъявили желание в общей сложности 37 процентов респондентов. В топ-3 наиболее привлекательных сегментов также вошли сфера услуг (работа в колл-центрах, 27 процентов) и доставка (13 процентов).

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рекомендовал россиянам начинать копить на старость примерно за 30 лет до выхода на пенсию. Он также посоветовал гражданам откладывать десятую часть своего ежемесячного заработка для формирования финансовой подушки безопасности. Подобная стратегия, по его словам, позволит рассчитывать на более-менее комфортную жизнь в старости.