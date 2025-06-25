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07:43, 25 июня 2025Экономика

Названа доля желающих подрабатывать на пенсии россиян

Ventra Go: 37 % россиян планируют подрабатывать на пенсии в сфере торговли
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash

Более трети (37 процентов) россиян планируют подрабатывать на пенсии в сфере торговли (ретейла). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками компании Ventra Go.

В исследовании приняли участие в общей сложности свыше трех тысяч граждан России. Опрос проводился в 16 городах с населением более миллиона человек.

Сфера ретейла оказалась для респондентов самой популярной среди всех вариантов подработки на пенсии. На втором месте расположилась работа в сфере онлайн-услуг (в колл-центрах): такой ответ дали 27 процентов опрошенных. Тройку лидеров замкнула подработка в доставке (13 процентов).

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Большинство (63 процента) респондентов выразили желание работать полный день даже после выхода на пенсию. В свою очередь, чуть более четверти (25 процентов) опрошенных рассматривает временную или проектную занятость. Главной причиной намерения граждан подрабатывать на пенсии стало стремление иметь дополнительный источник дохода. Почти половина респондентов объяснили свое намерение неуверенностью в пенсионных выплатах, а более трети — желанием помогать семье.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщила, что разрыв в пенсиях работающих и незанятых пенсионеров в России составляет почти 3,8 тысячи рублей. Первые к началу апреля получали в среднем господдержку в размере 22 тысяч рублей, а вторые — дотации объемом в 25,8 тысячи. На этом фоне доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что пожилым россиянам сейчас в целом выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста. Одной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни сейчас явно не хватает, подчеркнула она.

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