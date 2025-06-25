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12:06, 25 июня 2025Экономика

Россияне охладели к одному виду кредитов

НБКИ: Объем выданных в России автокредитов упал больше чем на 53 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В мае 2025 года в России выдали автокредитов на 101,4 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с последним месяцем весны прошлого года снижение составило 53,3 процента. Если же говорить о количестве ссуд, выданных на приобретение автомобиля, то оно снизилось до 79,6 тысячи единиц, или на 48,3 процента, относительно мая 2024 года, когда выдали 154,1 тысячи таких займов.

Самые большие объемы автокредитов зафиксировали в Москве (8,88 миллиарда рублей), Московской области (8,27 миллиарда), Санкт-Петербурге (5,7 миллиарда), Краснодарском крае (5,09 миллиарда) и Татарстане (4,67 миллиарда).

Ранее выяснилось, что в России самой массовой возрастной группой автозаемщиков являются граждане в возрасте от 30 до 40 лет. Их доля в структуре одобренных кредитов этого вида достигла примерно 34 процентов.

Также есть данные, что в России серьезно выросла доля отказов по заявкам на получение автомобильных ссуд. Оказалось, что финансовые организации стали осторожнее относиться к такому виду кредитования.

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