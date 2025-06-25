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07:50, 25 июня 2025Спорт

Российская гимнастка-чемпионка показала фото в бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kudryavtseva_y

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала снимки в желтом бикини. Она написала, что провела отпуск в Стамбуле, и заявила, что хотела бы вернуться в Турцию. Публикация собрала более пяти тысяч лайков.

Ранее Кудрявцева рассказала о критике со стороны бывшего президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Спортсменка поделилась, что тренер ругалась на нее из-за того, что она ела сырники на завтрак.

Помимо олимпийского серебра, в активе Кудрявцевой 13 побед на чемпионатах мира и девять — на чемпионатах Европы. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году.

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